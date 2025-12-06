«Если не я, так кто-то другой». Логинов оценил вероятность допуска России на Олимпиаду

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022, чемпион мира – 2020 в спринте российский биатлонист Александр Логинов высказался о возможном допуске спортсменов из России на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«Я реалист, однозначно нельзя сказать, поедем мы на Олимпиаду или не поедем. Сейчас ежеминутно ситуация меняется. Всё может измениться. Хочу надеяться на лучшее, хочу, чтобы кто‑то вообще поехал. Если не я, так кто‑то другой», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) планирует рассмотреть вопрос по допуску российских биатлонистов до международных стартов в декабре 2025 года.