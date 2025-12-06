Падин: по скорости стрельбы российские биатлонисты на уровне мировых лидеров

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин заявил о высоком уровне скорости стрельбы российских спортсменов.

«По скорости стрельбы мы находимся на уровне мировых лидеров. Буквально на днях закончился этап Кубка мира, в индивидуальной гонке среднее время стрельбы у Себастиана Самуэльссона было в районе двух минут с четырёх рубежей. Все сработали очень аккуратно в районе двух минут и пяти секунд.

Мы на сегодняшний день стреляем в нашу морозную суровую погоду с такими же показателями. Хочу заверить всех болельщиков и тренеров, что при более комфортной погоде скорость стрельбы будет высокой и будет соответствовать мировым стандартам», — приводит слова Падина «Матч ТВ».