Норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн занял первое место в спринтерской гонке в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он не допустил промахов на огневых рубежах и показал вторую скорость на трассе. Ботн продолжит возглавлять общий зачёт соревнований.

Второе место, как и в индивидуальной гонке, досталось его соотечественнику Мартину Улдалю, который тоже закрыл все мишени, но уступил победителю 11,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул француз Кентен Фийон Майе +14,3 (0).

Биатлон. Кубка мира – 2025/2026, первый этап, Эстерсунд. Спринт на 10 км, мужчины:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24.26,3 (0).

2. Мартин Улдаль (Норвегия) +11,1 (0).

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +14,3 (0).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +25,0 (1).

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +25,1 (1).

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +29,7 (0).

7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +36,9 (0).

8. Томмазо Джакомель (Италия) +38,3 (1).

9. Эрик Перро (Франция) +40,2 (1).

10. Мальте Стефанссон (Швеция) +44,6 (0).

...

42. Эмильен Жаклен (Франция) +2:13,1 (4).

52. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +2:29,2 (3).