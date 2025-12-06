Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 10 км. Спринт
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Норвежец Йохан-Олав Ботн стал победителем спринта на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде
Йохан-Олав Ботн
Комментарии

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн занял первое место в спринтерской гонке в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он не допустил промахов на огневых рубежах и показал вторую скорость на трассе. Ботн продолжит возглавлять общий зачёт соревнований.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
24:26.3
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+11.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+14.3

Второе место, как и в индивидуальной гонке, досталось его соотечественнику Мартину Улдалю, который тоже закрыл все мишени, но уступил победителю 11,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул француз Кентен Фийон Майе +14,3 (0).

Биатлон. Кубка мира – 2025/2026, первый этап, Эстерсунд. Спринт на 10 км, мужчины:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 24.26,3 (0).
2. Мартин Улдаль (Норвегия) +11,1 (0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +14,3 (0).
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +25,0 (1).
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +25,1 (1).
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +29,7 (0).
7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +36,9 (0).
8. Томмазо Джакомель (Италия) +38,3 (1).
9. Эрик Перро (Франция) +40,2 (1).
10. Мальте Стефанссон (Швеция) +44,6 (0).
...
42. Эмильен Жаклен (Франция) +2:13,1 (4).
52. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +2:29,2 (3).

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Материалы по теме
Да как они это делают?! Норвежские резервисты обскакали всех в индивидуальной гонке
Да как они это делают?! Норвежские резервисты обскакали всех в индивидуальной гонке
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android