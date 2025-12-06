Скидки
Биатлон Новости

Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на Кубке мира по биатлону

Йохан-Олав Ботн
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на КМ по биатлону. Он занял первое место в спринте на этапе в Эстерсунде (Швеция). Этот успех для 26-летнего спортсмена является вторым в его профессиональной карьере на турнире подобного уровня.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
24:26.3
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+11.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+14.3

Лучшим результатом норвежца до первого этапа сезона-2025/2026 было третье место в спринте на этапе КМ-2023/2024 в американском Солджер-Холлоу.

Завтра, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится гонка преследования, в которой Ботн возьмёт старт первым. На данный момент он является лидером общего зачёта со 180 очками. На втором месте расположился его соотечественник Мартин Улдаль, который набрал 150 очков.

