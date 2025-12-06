Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на Кубке мира по биатлону
Поделиться
Сегодня, 6 декабря, представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на КМ по биатлону. Он занял первое место в спринте на этапе в Эстерсунде (Швеция). Этот успех для 26-летнего спортсмена является вторым в его профессиональной карьере на турнире подобного уровня.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
24:26.3
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+11.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+14.3
Лучшим результатом норвежца до первого этапа сезона-2025/2026 было третье место в спринте на этапе КМ-2023/2024 в американском Солджер-Холлоу.
Завтра, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится гонка преследования, в которой Ботн возьмёт старт первым. На данный момент он является лидером общего зачёта со 180 очками. На втором месте расположился его соотечественник Мартин Улдаль, который набрал 150 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
19:56
-
19:34
-
16:14
-
15:48
-
13:48
-
12:33
-
09:50
-
00:15
- 5 декабря 2025
-
23:38
-
22:52
-
21:47
-
21:38
-
21:26
-
20:48
-
20:42
-
20:28
-
19:58
-
19:12
-
17:43
-
17:31
-
17:18
-
16:45
-
16:30
-
15:43
-
15:38
-
15:30
-
15:11
-
14:35
-
14:12
-
13:41
-
10:50
-
10:03
-
09:00
- 4 декабря 2025
-
23:51
-
23:40