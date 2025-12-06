Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на Кубке мира по биатлону

Сегодня, 6 декабря, представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на КМ по биатлону. Он занял первое место в спринте на этапе в Эстерсунде (Швеция). Этот успех для 26-летнего спортсмена является вторым в его профессиональной карьере на турнире подобного уровня.

Лучшим результатом норвежца до первого этапа сезона-2025/2026 было третье место в спринте на этапе КМ-2023/2024 в американском Солджер-Холлоу.

Завтра, 7 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону состоится гонка преследования, в которой Ботн возьмёт старт первым. На данный момент он является лидером общего зачёта со 180 очками. На втором месте расположился его соотечественник Мартин Улдаль, который набрал 150 очков.