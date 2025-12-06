Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Трудно понять чувства». Йохан-Олав Ботн высказался о своей победе в спринте на Кубке мира

«Трудно понять чувства». Йохан-Олав Ботн высказался о своей победе в спринте на Кубке мира
Йохан-Олав Ботн
Комментарии

26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн прокомментировал свой результат в спринтерской гонке в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он второй раз подряд занял первое место в личных соревнованиях. На счету норвежца 180 очков в общем зачёте.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 10 км Спринт
06 декабря 2025, суббота. 18:30 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
24:26.3
2
Мартин Улдаль
Норвегия
+11.1
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+14.3

«Я, как и в прошлый раз, немного апатичен. Трудно понять свои чувства. Здесь всё решают малейшие детали, это многое значит.

Прошёл 21 год с того момента, как я начал [путь в биатлоне]. За это время было много тяжёлой работы, крови, пота и слёз. Мне 26 лет. Мой путь был немного длиннее, чем у большинства», — приводит слова Ботна NRK.

Материалы по теме
Йохан-Олав Ботн одержал вторую подряд победу на Кубке мира по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android