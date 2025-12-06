Скидки
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн по-прежнему лидер, Жаклен — 22-й

Йохан-Олав Ботн
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжился первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. В мужском спринте победу одержал норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в тотале у мужчин.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 6 декабря:

1 (1). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 180 очков.
2 (2). Мартин Улдаль (Норвегия) — 150.
3 (3). Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 115.
4 (5). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 105.
5 (4). Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 96.
6 (15). Кентен Фийон-Майе (Франция) — 91.
7 (7). Томмазо Джакомель (Италия) — 78.
8 (17). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 69.
9 (10). Эрик Перро (Франция) — 65.
10 (9). Филипп Хорн (Германия) — 62.
...
22 (11). Эмильен Жаклен (Франция) — 30.

