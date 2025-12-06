Зачёт Кубка наций — 2025/2026 по биатлону у мужчин: Норвегия лидирует, а Швеция — в топ-3

Сегодня, 6 декабря, в Эстерсунде (Швеция) спринтерской гонкой у мужчин продолжился первый этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. Итоги этого старта вошли в зачёт Кубка наций. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с положением дел в рейтинге по итогам пяти гонок.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Кубок наций на 6 декабря:

1. Норвегия — 1709 очков.

2. Франция — 1559.

3. Швеция — 1507.

4. Германия — 1391.

5. Италия — 1269.

6. Чехия — 1179.

7. США — 1173.

8. Швейцария — 1132.

9. Словения — 1070.

10. Финляндия — 988.

...

13. Австрия — 950.

В прошлом сезоне победу в Кубке наций у мужчин одержала сборная Франции под руководством Симона Фуркада.