Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Её начало запланировано на 15:15 по московскому времени.
Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Женщины, гонка преследования 10 км.
Стартовый лист (частично):
1. Суви Минккинен (Финляндия).
2. Анна Магнуссон (Швеция) — отставание на старте +16,6.
3. Осеан Мишлон (Франция) +20,8.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +29,5.
5. Эльвира Эберг (Швеция) +44,5.
6. Йоанна Якела (Польша) +47,1.
7. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +49,5.
8. Юлия Таннхаймер (Германия) +50,8.
9. Элла Хальварссон (Швеция) +53,2.
10. Лотте Ли (Бельгия) +53,4.
11. Лу Жанмонно (Франция) +54,5.