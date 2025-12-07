Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт женская гонка преследования на 10 км. Её начало запланировано на 15:15 по московскому времени.

Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Женщины, гонка преследования 10 км.

Стартовый лист (частично):

1. Суви Минккинен (Финляндия).

2. Анна Магнуссон (Швеция) — отставание на старте +16,6.

3. Осеан Мишлон (Франция) +20,8.

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +29,5.

5. Эльвира Эберг (Швеция) +44,5.

6. Йоанна Якела (Польша) +47,1.

7. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +49,5.

8. Юлия Таннхаймер (Германия) +50,8.

9. Элла Хальварссон (Швеция) +53,2.

10. Лотте Ли (Бельгия) +53,4.

11. Лу Жанмонно (Франция) +54,5.