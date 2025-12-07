Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:20 Мск
Биатлон

Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию
Мартин Улдаль
Сегодня, 7 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Её начало запланировано на 17:20 по московскому времени.

Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Мужчины, гонка преследования 12,5 км.
Стартовый лист (частично):

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).
2. Мартин Улдаль (Норвегия) — отставание на старте +11,1 секунды.
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +14,3.
4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +25,0.
5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +25,1.
6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +29,7.
7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +36,9.
8. Томмазо Джакомель (Италия) +38,3.
9. Эрик Перро (Франция) +40,2.
10. Мальте Стефанссон (Швеция) +44,6.

Календарь Кубка мира по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
