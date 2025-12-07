Биатлон, Кубок мира, 1-й этап, мужчины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт мужская гонка преследования на 12,5 км. Её начало запланировано на 17:20 по московскому времени.

Права на трансляцию гонок Кубка мира по биатлону в России принадлежат Okko.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026, 1-й этап, Эстерсунд. Мужчины, гонка преследования 12,5 км.

Стартовый лист (частично):

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

2. Мартин Улдаль (Норвегия) — отставание на старте +11,1 секунды.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +14,3.

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +25,0.

5. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +25,1.

6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +29,7.

7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +36,9.

8. Томмазо Джакомель (Италия) +38,3.

9. Эрик Перро (Франция) +40,2.

10. Мальте Стефанссон (Швеция) +44,6.