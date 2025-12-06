Фийон Майе — о третьем месте в спринте: есть повод по-настоящему радоваться

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал свой результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Француз пришёл к финишу третьим, уступив 14,3 секунды победителю гонки норвежцу Йохан-Олаву Ботну, не допустив при этом ни одного промаха на стрельбе.

«Во время гонки я испытал разные эмоции, потому что на первой отсечке был довольно далеко. Остальные шли слишком быстро… Или это я начал медленно? Не знаю. Потом я прошёл стрельбу. Доволен, но немного сдержан, потому что не чувствовал, что на лыжне показываю что-то исключительное. В итоге пересёк финиш третьим, результата хватило, чтобы остаться там – это приятно.

Я много работал, чтобы прийти к идеальной стрельбе в гонке. И да, эта работа не является гарантией успеха, но всегда верил в неё, старался во всём, что делаю. Это окупилось. Всегда задаю себе тысячу вопросов, что-то стараюсь улучшить. Поэтому рад, что это принесло плоды. Этот подиум действительно важен. Это не победа, я понимаю, но последние годы были непростыми, так что есть повод по-настоящему радоваться», – приводит слова Фийона-Майе L’Equipe.