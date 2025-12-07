Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию 10 км за 30.14,2 и не допустила промахов.

Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание 2,5 секунды; один промах). Тройку призёров замкнула Анна Магнуссон из Швеции (+31,8; 1).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины: