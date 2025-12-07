Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:20 Мск
Биатлон

Лиза Тереза Хаузер выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде

Комментарии

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию 10 км за 30.14,2 и не допустила промахов.

Второе место заняла представительница Финляндии Суви Минккинен (отставание 2,5 секунды; один промах). Тройку призёров замкнула Анна Магнуссон из Швеции (+31,8; 1).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

