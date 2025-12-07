Скидки
Главная Биатлон Новости

Йохан-Олав Ботн повторил достижение Мартена Фуркада 2016 года

Йохан-Олав Ботн повторил достижение Мартена Фуркада 2016 года
26-летний норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн стал первым биатлонистом с 2016 года, которому удалось выиграть первые две личные гонки на Кубке мира. В 2016 году этого добился шестикратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад.

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) Ботн занял первое место. Он не допустил промахов на огневых рубежах и показал вторую скорость на трассе. Ранее он стал победителем индивидуальной гонки в Эстерсунде.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт:

1 (1). Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 180 очков.
2 (2). Мартин Улдаль (Норвегия) — 150.
3 (3). Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 115.
4 (5). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 105.
5 (4). Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 96.

