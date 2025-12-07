Лиза Тереза Хаузер попала на подиум личной гонки Кубка мира впервые с сезона-2022/2023
Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер последний раз была на подиуме в личной гонке в сезоне 2022/2023. Тогда она 18 декабря 2022 года выиграла масс-старт Анси (Франция). Сегодня, 7 декабря, Хаузер стала первой в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию 10 км за 30.14,2 и не допустила промахов.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины:
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 30.14,2 (0 промахов).
2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 2,5 (1).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +31,8 (1).
4. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).
5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +1.00,0.
