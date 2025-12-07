Лиза Тереза Хаузер попала на подиум личной гонки Кубка мира впервые с сезона-2022/2023

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер последний раз была на подиуме в личной гонке в сезоне 2022/2023. Тогда она 18 декабря 2022 года выиграла масс-старт Анси (Франция). Сегодня, 7 декабря, Хаузер стала первой в гонке преследования в рамках первого этапа Кубка мира — 2025/2026, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Она преодолела дистанцию 10 км за 30.14,2 и не допустила промахов.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 30.14,2 (0 промахов).

2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 2,5 (1).

3. Анна Магнуссон (Швеция) +31,8 (1).

4. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +1.00,0.