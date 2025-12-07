Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:20 Мск
Биатлон

Ханна Эберг отыграла 50 мест в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг отыграла 50 мест в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. С 59-го места спортсменка поднялась на девятое.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

Ранее в спринте на этапе в Эстерсунде Ханна Эберг стала 59-й.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
