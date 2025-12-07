Ханна Эберг отыграла 50 мест в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира шведская биатлонистка Ханна Эберг отыграла 50 мест в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. С 59-го места спортсменка поднялась на девятое.

Ранее в спринте на этапе в Эстерсунде Ханна Эберг стала 59-й.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 30.14,2 (0 промахов).

2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 2,5 (1).

3. Анна Магнуссон (Швеция) +31,8 (1).

4. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).

5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +1.00,0 (1).

9. Ханна Эберг (Швеция) +1.21,8 (2).