Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Самуэльссон — второй

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он преодолел дистанцию за 30.14, 5 и допустил два промаха на огневых рубежах.

Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, отстав от лидера на 6,7. Тройку лидеров замкнул норвежец Йохан-Олав Ботн (+10,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:

Кентен Фийон Майе (Франция) — 30.15,5 (2 промаха). Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание 6,7 (2). Йохан-Олав Бонт (Норвегия) +10,3 (2). Томмазо Джакомель (Италия) +15,2 (2). Эрик Перро (Франция) +16,2 (2). Кэмпбелл Райт (США) +25,0 (0). Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +31,4 (2). Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +43,7 (3).