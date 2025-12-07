Скидки
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Смотреть трансляцию
17:20 Мск
Биатлон

Кентен Фийон Майе выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Эстерсунде, Самуэльссон — второй

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем гонки преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). Он преодолел дистанцию за 30.14, 5 и допустил два промаха на огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
30:14.5
3
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+6.7

Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон, отстав от лидера на 6,7. Тройку лидеров замкнул норвежец Йохан-Олав Ботн (+10,3).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины:

  1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 30.15,5 (2 промаха).
  2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — отставание 6,7 (2).
  3. Йохан-Олав Бонт (Норвегия) +10,3 (2).
  4. Томмазо Джакомель (Италия) +15,2 (2).
  5. Эрик Перро (Франция) +16,2 (2).
  6. Кэмпбелл Райт (США) +25,0 (0).
  7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +31,4 (2).
  8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +43,7 (3).
Календарь Кубка мира - 2025/2026
Лиза Тереза Хаузер попала на подиум личной гонки Кубка мира впервые с сезона-2022/2023
