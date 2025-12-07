Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
IBU Кубок мира. Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Одна из больших целей в моей карьере». Хаузер — о победе в пасьюте на КМ в Эстерсунде

«Одна из больших целей в моей карьере». Хаузер — о победе в пасьюте на КМ в Эстерсунде
Комментарии

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

«Последние годы были для меня немного сложными. У меня были индивидуальные победы в каждой гонке, кроме пасьюта. Это была одна из больших целей в моей карьере — победить и в гонке преследования. Сегодня это случилось. С нулём ошибок гонка была почти идеальной для меня. Я так рада, что просто не могу в это поверить!

Слышала от зрителей, что Минккинен промахнулась, но пыталась сосредоточиться на себе. Не смотрела на её мишени, просто слышала толпу. Пыталась сосредоточиться, чтобы сделать чёрные мишени белыми. Сегодня это получилось, и это действительно круто!

Последний круг был потрясающим. Сначала я думала, что не смогу её догнать. Но каким-то образом приближалась всё ближе, разрыв сокращался. Очень старалась до конца. Счастлива и смогла насладиться финишем», — приводит слова Хаузер пресс-служба IBU.

Материалы по теме
Лиза Тереза Хаузер попала на подиум личной гонки Кубка мира впервые с сезона-2022/2023
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android