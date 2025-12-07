«Одна из больших целей в моей карьере». Хаузер — о победе в пасьюте на КМ в Эстерсунде

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер прокомментировала победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

«Последние годы были для меня немного сложными. У меня были индивидуальные победы в каждой гонке, кроме пасьюта. Это была одна из больших целей в моей карьере — победить и в гонке преследования. Сегодня это случилось. С нулём ошибок гонка была почти идеальной для меня. Я так рада, что просто не могу в это поверить!

Слышала от зрителей, что Минккинен промахнулась, но пыталась сосредоточиться на себе. Не смотрела на её мишени, просто слышала толпу. Пыталась сосредоточиться, чтобы сделать чёрные мишени белыми. Сегодня это получилось, и это действительно круто!

Последний круг был потрясающим. Сначала я думала, что не смогу её догнать. Но каким-то образом приближалась всё ближе, разрыв сокращался. Очень старалась до конца. Счастлива и смогла насладиться финишем», — приводит слова Хаузер пресс-служба IBU.