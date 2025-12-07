«Ощущение победы просто невероятное!» Фийон Майе — о пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде
Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
30:14.5
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+6.7
3
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
+10.3
«Вау, какой день! Особенно на последней стрельбе — нас было семь спортсменов, борющихся за победу. У меня было чувство, что на последнем круге мне предстоит серьёзная борьба с некоторыми соперниками. Очень доволен своей гонкой сегодня. Ощущение победы просто невероятное!
Не могу объяснить, но думаю, что борьба с некоторыми спортсменами в этих сумасшедших условиях на последней стрельбе — это стресс, но одновременно даёт мне больше энергии и силы. Не могу это полностью объяснить, но это сработало», — приводит слова Фийона Майе пресс-служба IBU.
