Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Хаузер лидирует, Минккинен — вторая

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) лидирует в зачёте пасьютов. В её активе 90 очков.
Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен с результатом 75 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Анна Магнуссон (65).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины:
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 90 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) — 75.
3. Анна Магнуссон (Швеция) — 65.
4. Камиль Бене (Франция) — 55.
5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 50.
6. Луция Харватова (Чехия) — 45.
7. Элла Хальварссон (Швеция) — 41.
8. Осеан Мишлон (Франция) — 37.
9. Ханна Эберг (Швеция) — 34.
10. Ванесса Фойгт (Германия) — 31.