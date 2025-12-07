Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Хаузер лидирует, Минккинен — вторая

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Хаузер лидирует, Минккинен — вторая
Комментарии

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) лидирует в зачёте пасьютов. В её активе 90 очков.

Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен с результатом 75 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Анна Магнуссон (65).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 90 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) — 75.
3. Анна Магнуссон (Швеция) — 65.
4. Камиль Бене (Франция) — 55.
5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 50.
6. Луция Харватова (Чехия) — 45.
7. Элла Хальварссон (Швеция) — 41.
8. Осеан Мишлон (Франция) — 37.
9. Ханна Эберг (Швеция) — 34.
10. Ванесса Фойгт (Германия) — 31.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
«Одна из больших целей в моей карьере». Хаузер — о победе в пасьюте на КМ в Эстерсунде
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android