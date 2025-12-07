Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Хаузер лидирует, Минккинен — вторая

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) лидирует в зачёте пасьютов. В её активе 90 очков.

Вторую строчку занимает представительница Финляндии Суви Минккинен с результатом 75 очков. Тройку лидеров замыкает шведка Анна Магнуссон (65).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Женщины:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 90 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) — 75.

3. Анна Магнуссон (Швеция) — 65.

4. Камиль Бене (Франция) — 55.

5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 50.

6. Луция Харватова (Чехия) — 45.

7. Элла Хальварссон (Швеция) — 41.

8. Осеан Мишлон (Франция) — 37.

9. Ханна Эберг (Швеция) — 34.

10. Ванесса Фойгт (Германия) — 31.