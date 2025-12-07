Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026, женщины: Минккинен лидирует, Магнуссон — вторая

Финская биатлонистка Суви Минккинен после гонки преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) продолжает лидировать в общем зачёте соревнований. В её активе 191 очко.
Вторую строчку занимает шведка Анна Магнуссон с результатом 174 очка. Тройку лидеров замыкает француженка Камиль Бене (148).
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 7 декабря. Женщины:
1. Суви Минккинен (Финляндия) — 191 очко.
2. Анна Магнуссон (Швеция) — 174.
3. Камиль Бене (Франция) — 148.
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 145.
5. Доротея Вирер (Италия) — 136.
6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) — 120.
7. Осеан Мишлон (Франция) — 118.
8. Эльвира Эберг (Швеция) — 114.
9. Лу Жанмонно (Франция) — 110.
10. Лиза Виттоцци (Италия) — 87.