Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Фийон Майе захватил лидерство

Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Фийон Майе захватил лидерство
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) лидирует в зачёте пасьютов. В его активе 90 очков.

Вторую строчку занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 75 очков. Тройку лидеров замыкает норвежец Йохан-Олав Бонт (65).

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026. Мужчины:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 90 очков.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 75.
3. Йохан-Олав Бонт (Норвегия) — 65.
4. Томмазо Джакомель (Италия) — 55.
5. Эрик Перро (Франция) — 50.
6. Кэмпбелл Райт (США) — 45.
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 41.
8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 37.
9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 34.
10. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — 31.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Сборная Франции по биатлону наконец-то проснулась. Есть первое личное золото в сезоне!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android