Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026: Фийон Майе захватил лидерство

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе после победы в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) лидирует в зачёте пасьютов. В его активе 90 очков.

Вторую строчку занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 75 очков. Тройку лидеров замыкает норвежец Йохан-Олав Бонт (65).

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026. Мужчины:

1. Кентен Фийон Майе (Франция) — 90 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 75.

3. Йохан-Олав Бонт (Норвегия) — 65.

4. Томмазо Джакомель (Италия) — 55.

5. Эрик Перро (Франция) — 50.

6. Кэмпбелл Райт (США) — 45.

7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 41.

8. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 37.

9. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 34.

10. Исак Лекнес Фрей (Норвегия) — 31.