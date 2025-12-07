Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн удерживает лидерство, Фийон Майе — третий

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн после гонки преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция) удерживает лидерство в общем зачёте соревнований. В его активе 245 очков.

Вторую строчку занимает швед Себастиан Самуэльссон с результатом 190 очков. Тройку сильнейших замыкает победитель сегодняшнего пасьюта француз Кентен Фийон Майе (181).

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 7 декабря. Мужчины:

1. Йохан-Олав Бонт (Норвегия) — 245 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 190.

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — 181.

4. Мартин Улдаль (Норвегия) — 180.

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 142.

6. Томмазо Джакомель (Италия) — 133.

7. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) — 130.

8. Эрик Перро (Франция) — 115.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 110.

10. Филипп Наврат (Германия) — 85.