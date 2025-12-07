Скидки
Биатлон

«Иногда всё решают детали». Минккинен — о серебре в пасьюте на Кубке мира в Эстерсунде

Финская биатлонистка Суви Минккинен высказалась о серебре в гонке преследования на первом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

«Этот твёрдый снег идеален для меня. Но мои ноги затекли, и бежать стало труднее, когда устала. Не могла сосредоточиться и допустила небольшую ошибку. Всё прошло очень быстро. Иногда всё решают детали», — приводит слова Минккинен Nordic Magazine.

Победительницей пасьюта стала австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Тройку замкнула шведка Анна Магнуссон.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Первый этап. Эстерсунд (Швеция). Гонка преследования, 10 км. Женщины:

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 30.14,2 (0 промахов).
2. Суви Минккинен (Финляндия) — отставание 2,5 (1).
3. Анна Магнуссон (Швеция) +31,8 (1).
4. Камиль Бене (Франция) +38,7 (0).
5. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) +1.00,0 (1).

