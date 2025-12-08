Скидки
Легрейд — о Ботне: если не случится чего-то особенного, олимпийский билет у него в кармане

Норвежский биатлонист, победитель общего зачёта Кубка мира — 2024/2025, 28-летний Стурла Холм Легрейд высказался об успешном старте сезона его соотечественника 26-летнего Йохан-Олава Ботна на Кубке мира — 2025/2026.

«Он выступает действительно здорово. Если только не случится чего-то особенного, я думаю, что олимпийский билет у него в кармане», — приводит слова Легрейда TV2.

Йохан-Олав Ботн на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) стал победителем индивидуальной гонки на 20 км, спринта на 10 км, а также бронзовым призёром гонки преследования на 12,5 км. В общем зачёте соревнований Ботн удерживает первое место.

