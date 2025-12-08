Скидки
Кристиансен — о Ботне: мы все очень рады, что у нас появился такой спортсмен, как он

Кристиансен — о Ботне: мы все очень рады, что у нас появился такой спортсмен, как он
Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен высказался о результатах своего соотечественника Йохан-Олава Ботна на Кубке мира — 2025/2026.

«Очень рад за Ботна. Мы все очень рады, что у нас в норвежской команде появился такой спортсмен, как он», — приводит слова Кристиансена TV2.

26-летний Йохан-Олав Ботн на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) стал победителем индивидуальной гонки на 20 км, спринта на 10 км, а также бронзовым призёром гонки преследования на 12,5 км. В общем зачёте соревнований норвежец удерживает первое место.

