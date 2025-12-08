Скидки
Кентен Фийон Майе: после Олимпиады в Пекине я слишком упорно что-то защищал

Кентен Фийон Майе: после Олимпиады в Пекине я слишком упорно что-то защищал


Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился настроем на гонки Кубка мира — 2025/2026 после победы в пасьюте на этапе в Эстерсунде (Швеция).

«В олимпийский сезон-2021/2022 я впервые зимой выиграл в Хохфильцене, и это меня раскрепостило. А сейчас я уже свободен перед стартом в Хохфильцене, это очень позитивно. Я занимаюсь спортом ради этих эмоций и подхожу к этому сезону так, будто мой послужной список чист. Независимо от того, что было сделано в прошлом, я хочу подойти к этим гонкам как молодой спортсмен, по-настоящему жаждущий побед. Это меня мотивирует.

После Олимпиады в Пекине я слишком упорно что-то защищал, тогда как на соревнованиях у всех равные шансы. Мысль о том, что уже выиграл гонки в определённом формате, не позволяет мне двигаться вперёд. Мне нравится то, что я делаю, мне действительно повезло, что могу заниматься спортом каждый день, я люблю тренировки, люблю кататься на лыжах, а ещё больше — побеждать. Никогда от этого не устаю. Всегда очень приятно добиваться успеха в проекте, в который так много вкладываю», — приводит слова Фийона Майе Nordic Magazine.

