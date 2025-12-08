«Красивый подарок ко дню рождения». Минкиннен — о серебре в гонке преследования

Финская биатлонистка Суви Минккинен прокомментировала результат гонки преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Финка заняла второе место, завершив дистанцию с отставанием в 2,5 секунды от победительницы австрийки Лизы Терезы Хаузер.
«Я была удивительно спокойна, выходя на старт в жёлтой майке, и очень собранно провела всю гонку, несмотря на новую для меня ситуацию. Я показала довольно высокий уровень и допустила лишь одну маленькую ошибку на последней мишени, но я действительно довольна тем, как справилась со всем. Немного расстроена концовкой, но у меня просто не осталось сил, я отдала всё. Лиза была сильнее на последних сотнях метров, но я всё равно очень рада вновь финишировать на подиуме. Я сохраню жёлтую майку и в Хохфильцене, и это действительно сказочное начало сезона, очень красивый подарок к моему дню рождения (8 декабря. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Минккиннен Fondo Italia.
