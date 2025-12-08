Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Красивый подарок ко дню рождения». Минкиннен — о серебре в гонке преследования

«Красивый подарок ко дню рождения». Минкиннен — о серебре в гонке преследования
Комментарии

Финская биатлонистка Суви Минккинен прокомментировала результат гонки преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Финка заняла второе место, завершив дистанцию с отставанием в 2,5 секунды от победительницы австрийки Лизы Терезы Хаузер.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

«Я была удивительно спокойна, выходя на старт в жёлтой майке, и очень собранно провела всю гонку, несмотря на новую для меня ситуацию. Я показала довольно высокий уровень и допустила лишь одну маленькую ошибку на последней мишени, но я действительно довольна тем, как справилась со всем. Немного расстроена концовкой, но у меня просто не осталось сил, я отдала всё. Лиза была сильнее на последних сотнях метров, но я всё равно очень рада вновь финишировать на подиуме. Я сохраню жёлтую майку и в Хохфильцене, и это действительно сказочное начало сезона, очень красивый подарок к моему дню рождения (8 декабря. — Прим. «Чемпионата»)», – приводит слова Минккиннен Fondo Italia.

Материалы по теме
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android