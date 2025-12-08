Скидки
Биатлон

Перро — о промахе на последней стрельбе в пасьюте: он всё ещё сидит у меня внутри

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Француз занял пятое место, допустив два промаха на стрельбе и проиграв победителю гонки Кентену Фийону Майе 16,2 секунды.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
30:14.5
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+6.7
3
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
+10.3

«Я расстроен. Обычно говорю, что всё хорошо, потому что выложился на 100%. Но в этой гонке — нет, это бесит… Я разочарован, так как обожаю бороться за победу и боролся до самого конца. Но эту дуэль я проиграл, и это вызывает фрустрацию.

Думаю, провёл хорошую гонку на лыжне, по крайней мере чувствовал себя хорошо. Думаю, я отыграл много времени на трассе. На первой стрельбе стоя я тоже бился за лидерство: чувствовал себя не очень, но собрался один раз, потом второй, чтобы закрыть всё. На второй стрельбе стоя я сделал то же самое, только вот последнюю пулю смазал. Это всё ещё сидит у меня внутри.

Я знаю, что, чтобы участвовать в финальной борьбе, нужно закрыть всё на последнем рубеже. Я был сосредоточен именно на этом, но вот сегодня не получилось.

Поздравляю Кантена с победой. Он закрыл всё», – приводит слова Перро L’Equipe.

