Самуэльссон — о серебре в пасьюте: доволен тем, как справился со стрельбой

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. На финише швед уступил 6,7 секунды французу Кентену Фийону Майе.

«Я заметил, что если я стреляю хорошо, то у меня есть шанс. Но на финише меня вперёд гнала публика, так этот подиум – её заслуга. Я долго думал, стоит ли ждать со спринтом перед финишем. Я устал, но подумал: сейчас или никогда. Публика меня вынесла вперёд.

Понятно, что, чтобы выиграть, нужно стрелять без промахов на последнем рубеже, но я очень доволен тем, как справился со стрельбой», – приводит слова Самуэльссона SVT.