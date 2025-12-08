Самуэльссон — о серебре в пасьюте: доволен тем, как справился со стрельбой
Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. На финише швед уступил 6,7 секунды французу Кентену Фийону Майе.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
30:14.5
2
Себастиан Самуэльссон
Швеция
+6.7
3
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
+10.3
«Я заметил, что если я стреляю хорошо, то у меня есть шанс. Но на финише меня вперёд гнала публика, так этот подиум – её заслуга. Я долго думал, стоит ли ждать со спринтом перед финишем. Я устал, но подумал: сейчас или никогда. Публика меня вынесла вперёд.
Понятно, что, чтобы выиграть, нужно стрелять без промахов на последнем рубеже, но я очень доволен тем, как справился со стрельбой», – приводит слова Самуэльссона SVT.
