Истёк срок месячной дисквалификации Жулии Симон по делу о мошенничестве

Сегодня, 8 декабря, истёк срок месячной дисквалификации призёра Олимпийских игр и 10-кратной чемпионки мира по биатлону француженки Жулии Симон по делу о мошенничестве с банковскими картами.

С этого момента Симон снова может участвовать в тренировках и соревнованиях, организованных Федерацией лыжного спорта Франции (FFS) и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Жулия Симон может быть включена в состав сборной Франции на второй этап Кубка мира — 2025/2026, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 12 по 14 декабря.

Напомним, Федерация лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно. Спортсменку также обязали выплатить штраф. Отдел по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit) пришёл к выводу, что санкции, которые были наложены на биатлонистку, находятся в пределах французских правил.

