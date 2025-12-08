Томмазо Джакомель: уровень на старте этого сезона просто невероятный, даже без братьев Бё

Призёр чемпионатов мира по биатлону итальянец Томмазо Джакомель прокомментировал четвёртое место в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция)

«Гонка прошла очень хорошо, и я действительно счастлив. Стрелял с настроем на победу, сделал это по-своему — быстро, решительно и без страха. За последние три года я сильно прибавил на последнем круге. Сегодня средние круги были очень тяжёлыми, потому что Кентен (Фийон Майе. – Прим. «Чемпионата».) держал действительно высокий темп и мы умно помогали друг другу. Он тянул в начале круга, а я поддерживал во второй его части. Это была действительно классная гонка, я получил удовольствие. Уровень на старте этого сезона просто невероятный, даже без братьев Бё.

Доволен, и это было то, чего я ожидал — находиться уже в числе лидеров в начале сезона, потому что теперь я знаю свой уровень. Рад, что не подвёл прежде всего самого себя. Также очень доволен тем, как работаю на огневом рубеже», — приводит слова Джакомеля Findo Italia.