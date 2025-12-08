Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Думала, что засну, потому что была очень уставшей». Вирер — о пасьюте на КМ в Эстерсунде

«Думала, что засну, потому что была очень уставшей». Вирер — о пасьюте на КМ в Эстерсунде
Комментарии

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своём выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Спортсменка стала 19-й.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 1, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 10 км Гонка преследования
07 декабря 2025, воскресенье. 15:15 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
30:14.2
2
Суви Минккинен
Финляндия
+2.5
3
Анна Магнуссон
Швеция
+31.8

«Честно говоря, я чувствовала себя очень хорошо, старалась стартовать очень сдержанно, но к третьему кругу опять начались боли в спине, я напряглась и автоматически уже не могла раскрепоститься при катании, превращаясь в настоящий бетонный блок. Однако я всё равно довольна, потому что держалась хорошо. Думала, что заплачу гораздо больше, ведь когда выступаешь не в лучшей форме, платить приходится за это.

Немного устала, но у нас есть четыре дня, чтобы как можно лучше восстановиться, и надеюсь, что к тому времени буду чувствовать себя хорошо. Перед гонкой я думала, что засну, потому что была очень уставшей, однако как только стартовала, почувствовала себя нормально, ноги работали. Жаль, наверное, это возраст! Постараюсь восстановиться к пятнице и хочу поблагодарить физиотерапевта за часы лечения спины, а также тренеров — за отличную работу, проделанную до сих пор», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

Материалы по теме
Вирер — о спринте в Эстерсунде: дышать всё ещё трудно, но это была хорошая гонка
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android