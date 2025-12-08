«Думала, что засну, потому что была очень уставшей». Вирер — о пасьюте на КМ в Эстерсунде

Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, 35-летняя итальянская биатлонистка Доротея Вирер высказалась о своём выступлении в гонке преследования на этапе Кубка мира — 2025/2026 в шведском Эстерсунде. Спортсменка стала 19-й.

«Честно говоря, я чувствовала себя очень хорошо, старалась стартовать очень сдержанно, но к третьему кругу опять начались боли в спине, я напряглась и автоматически уже не могла раскрепоститься при катании, превращаясь в настоящий бетонный блок. Однако я всё равно довольна, потому что держалась хорошо. Думала, что заплачу гораздо больше, ведь когда выступаешь не в лучшей форме, платить приходится за это.

Немного устала, но у нас есть четыре дня, чтобы как можно лучше восстановиться, и надеюсь, что к тому времени буду чувствовать себя хорошо. Перед гонкой я думала, что засну, потому что была очень уставшей, однако как только стартовала, почувствовала себя нормально, ноги работали. Жаль, наверное, это возраст! Постараюсь восстановиться к пятнице и хочу поблагодарить физиотерапевта за часы лечения спины, а также тренеров — за отличную работу, проделанную до сих пор», — приводит слова Вирер Fondo Italia.