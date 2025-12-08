Домрачева назвала приоритетное условие для работы в сборной Беларуси

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева рассказала, при наличии каких условий она бы согласилась рассмотреть возможность стать тренером национальной команды Беларуси по биатлону, отметив возможность находиться рядом с семьёй.

«Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьёй для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьёй, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно», – приводит слова Домрачевой News.ru.

В период с 2019 по 2022 год Домрачева вместе со своим мужем 20-кратным чемпионом мира норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом возглавляла подготовку сборной Китая к домашним Олимпийским играм – 2022 в Пекине.