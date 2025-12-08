Швеция получила бронзовую медаль эстафеты ЧМ-2011 после скандала с Евгением Устюговым

Шведская биатлонная сборная образца 2011 года получила бронзовую медаль эстафеты чемпионата мира в Ханты-Мансийске после перераспределения мест из-за допинг-скандала россиянина Евгения Устюгова, который тогда бежал за Россию. Церемония состоялась по итогам первого этапа КМ-2025/2026 в Эстерсунде.

Награды участникам той эстафеты Фредрику Линдстрёму, Магнусу Йонссону, Карлу Йохану Бергману и Бьорну Ферри вручал глава IBU Олле Далин. Об этом сообщает Fondo Italia.

В мужской эстафете ЧМ-2011 шведы стали четвёртыми, а россияне — вторыми. Но после вердикта CAS, который признал вину спортсмена в деле об аномалиях в биологическом паспорте, результаты были пересмотрены. Россияне в составе с Евгением Устюговым, Максимом Максимовым, Иваном Черезовым и Антоном Шипулиным де-юре лишились своих медалей. Второе место досталось Украине.