Стало известно, кто покинул состав сборной Норвегии по итогам первого этапа Кубка мира

Эндре Стрёмсхейм
Норвежская федерация биатлона в социальных сетях опубликовала состав национальной команды, которая выступит на втором этапе Кубка мира сезона-2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). По итогам соревнований в Эстерсунде (Швеция) своего места лишились Эндре Стрёмсхейм и Исак Фрей. Они отправились на Кубок IBU. Их места займут Йоханнес Дале-Шевдал и Вебьёрн Сёрум.

Кроме того, за Норвегию выступят Йохан-Олав Ботн, Мартин Улдаль, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен и Сиверт Гутторм Баккен. В состав женской команды вошли Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марен Киркеэйде, Марте Йохансен, Каролин Оффигстад Кноттен, Марит Эйгар и Осне Скреде.

Лучший из норвежцев по итогам шведского этапа — Йохан-Олав Ботн — возглавляет общий зачёт. У женщин лучшая из норвежек Марен Киркеэйде занимает шестое место.

