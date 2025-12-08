Скидки
Франциска Пройс заразилась коронавирусом

Франциска Пройс
Франциска Пройс
Немецкая биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс поделилась подробностями состояния своего здоровья. Она сообщила, что заразилась коронавирусом и гриппом. Из-за этого спортсменка пропустила связку спринт — гонка преследования на этапе КМ-2025/2026 в Эстерсунде (Швеция). На данный момент остаётся неясным её статус на предстоящих соревнованиях в Хохфильцене (Австрия).

«К сожалению, на прошлой неделе меня накрыло — грипп и коронавирус. Уже иду на поправку, но пока подождём и выпьем чай. Надеюсь, что энергия скоро вернётся», — написала Пройс в социальных сетях.

Отметим, что в индивидуальной гонке Эстерсунда немка заняла лишь 29-е место.

