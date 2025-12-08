В IBU cообщили, что пока не получили информацию об иске СБР в CAS

Глава службы коммуникаций Международного союза биатлонистов Кристиан Уинклер высказался по поводу подачи апелляции Союзом биатлонистов России (СБР) в адрес IBU. Там отметили, что официального уведомления от СБР или CAS об этом пока не поступало.

«По состоянию на полдень 8 декабря (по центральноевропейскому времени) IBU не получал официальных уведомлений от Спортивного арбитражного суда (CAS) или Союза биатлонистов России (СБР). Однако нам известны сообщения в СМИ и заявления президента СБР», — приводит слова Уинклера «ВсеПроСпорт».

Ранее Виктор Майгуров рассказал, что СБР собирается подать иск из-за допуска российских биатлонистов на международные старты.