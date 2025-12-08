Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ещё один биатлонист на Кубке мира сдал положительный тест на коронавирус

Ещё один биатлонист на Кубке мира сдал положительный тест на коронавирус
Андрей Расторгуев
Комментарии

Серебряный призёр ЧМ-2024, чемпион Европы (2014, 2018) латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пропустит второй этап Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Он сдал положительный тест на коронавирус.

«Из-за положительного теста на COVID-19 я пропущу весь второй этап Кубка мира в Хохфильцене. 11 дней до третьего этапа в Анси должно хватить, чтобы восстановиться», — написал Расторгуев в социальных сетях.

Ранее коронавирус подтвердился и у победительницы общего зачёта Кубка мира – 2024/2025, двукратной чемпионки мира из Германии Франциски Пройс. Её участие в соревнованиях в Хохфильцене пока под вопросом.

Материалы по теме
Франциска Пройс заразилась коронавирусом
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android