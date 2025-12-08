Ещё один биатлонист на Кубке мира сдал положительный тест на коронавирус

Серебряный призёр ЧМ-2024, чемпион Европы (2014, 2018) латвийский биатлонист Андрей Расторгуев пропустит второй этап Кубка мира — 2025/2026 в Хохфильцене (Австрия). Он сдал положительный тест на коронавирус.

«Из-за положительного теста на COVID-19 я пропущу весь второй этап Кубка мира в Хохфильцене. 11 дней до третьего этапа в Анси должно хватить, чтобы восстановиться», — написал Расторгуев в социальных сетях.

Ранее коронавирус подтвердился и у победительницы общего зачёта Кубка мира – 2024/2025, двукратной чемпионки мира из Германии Франциски Пройс. Её участие в соревнованиях в Хохфильцене пока под вопросом.