Кубок России по биатлону — 2025/2026: расписание второго этапа в Тюмени

11 декабря в Тюмени стартует второй этап Кубка России по биатлону сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с календарём второго этапа, который завершится 14 декабря.

Кубок России по биатлону — 2025/2026, расписание 2-го этапа (время — московское)

11 декабря, четверг

10:00 — женщины, индивидуальная гонка, 15 км.

13:00 — мужчины, индивидуальная гонка, 20 км.

13 декабря, суббота

9:00 — женщины, спринт, 7,5 км.

11:30 — мужчины, спринт, 10 км.

14 декабря, воскресенье

10:00 — женщины, масс-старт, 12,5 км.

12:00 — мужчины, масс-старт, 15 км.

В календарь Кубка России — 2025/2026 по биатлону вошли четыре этапа — на два этапа меньше, чем в предыдущем сезоне. Турнир стартовал первым этапом в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится финалом в Златоусте 1 марта 2026 года. Второй и третий этапы Кубка России пройдут в декабре и январе соответственно в Тюмени и Дёмине.