Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание второго этапа в Хохфильцене

Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание второго этапа в Хохфильцене
Комментарии

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене начнётся второй этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго этапа соревнований, которые завершатся в воскресенье, 14 декабря.

2-й этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Хохфильцен (Австрия), расписание соревнований

12 декабря, пятница

  • 13:25 — мужчины, спринт, 10 км.
  • 16:15 — женщины, спринт, 7,5 км.

13 декабря, суббота

  • 14:00 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км.
  • 16:15 — женщины, эстафета, 4х6 км.

14 декабря, воскресенье

  • 14:00 — мужчины, эстафета, 4х7,5 км.
  • 16:45 — женщины, гонка преследования, 10 км.
Материалы по теме
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Очень странные дела в женском биатлоне. Золото теперь делят Австрия и Финляндия
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android