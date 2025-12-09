Кубок мира по биатлону — 2025/2026: расписание второго этапа в Хохфильцене

В пятницу, 12 декабря, в австрийском Хохфильцене начнётся второй этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго этапа соревнований, которые завершатся в воскресенье, 14 декабря.

2-й этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026, Хохфильцен (Австрия), расписание соревнований

12 декабря, пятница

13:25 — мужчины, спринт, 10 км.

16:15 — женщины, спринт, 7,5 км.

13 декабря, суббота

14:00 — мужчины, гонка преследования, 12,5 км.

16:15 — женщины, эстафета, 4х6 км.

14 декабря, воскресенье