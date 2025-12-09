Скидки
Жулия Симон выступит на этапе Кубка мира в Австрии впервые после скандала с мошенничеством

Жулия Симон выступит на этапе Кубка мира в Австрии впервые после скандала с мошенничеством
Призёр Олимпийских игр и 10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон попала в состав сборной Франции на второй этап Кубка мира сезона-2025/2026, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия). Об этом сообщает Nordic Magazine.

Помимо Симон, на этапе в Австрии выступят Жюстин Бреза-Буше, Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Жанна Ришар, Жилонн Гигонна и Камиль Бене.

Напомним, Федерация лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно, за то, что была признана виновной в мошенничестве. Месячная дисквалификация завершилась вчера, 8 декабря.

