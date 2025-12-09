Скидки
«Сама себе злейший враг или лучший друг». Бреза-Буше — об этапе КМ в Эстерсунде

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше высказалась об итогах первого этапа Кубка мира — 2025/2026 в Эстерсунде (Швеция).

«Я, конечно, люблю планировать заранее. Но здесь целью было, по сути, выстроить гонку. Даже начиная 47-й, никогда нельзя считать, что ничего не выиграешь. Хорошо понимаю правила игры. На этой неделе я не заработала очки на Кубке мира. В голове расчёты идут очень быстро.

Знаю свой уровень, знаю, на что способна: и на худшее, и на лучшее. Чувствую себя в форме. Трасса, её особенности, никогда не были проблемой, по крайней мере, в начале этого сезона. Главное — добиться стабильности на стрельбище. И это было трудно, потому что я снова попадаю в ловушку. И почти сама себе злейший враг или лучший друг. Всё зависит от меня», — приводит слова Бреза-Буше Ski-Nordique.

Жулия Симон выступит на этапе Кубка мира в Австрии впервые после скандала с мошенничеством
