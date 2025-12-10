Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Шоу должно продолжаться». Ньорге — о возвращении Симон на Кубок мира после отстранения

«Шоу должно продолжаться». Ньорге — о возвращении Симон на Кубок мира после отстранения
Комментарии

Олимпийская чемпионка 1992 года французская биатлонистка Корин Ньогре высказалась о возвращении призёра Олимпийских игр и 10-кратной чемпионки мира Жулии Симон на Кубок мира после дисквалификации за мошенничество.

«Её немного отодвинули в сторону. Желаю ей хорошего возвращения на Кубок мира. Есть спортсмены, которые попадались на допинге, случаи, которые, по моему мнению, больше связаны со спортом, и они возвращались после отбытия наказания. Здесь для меня то же самое, шоу должно продолжаться, как говорится! Каждый думает, что хочет о наказании, но она была наказана, возвращается, и я ей желаю хорошего сезона и удачного возращения», — приводит слова Ньогре Nordic Magazine.

Материалы по теме
Жулия Симон выступит на этапе Кубка мира в Австрии впервые после скандала с мошенничеством
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android