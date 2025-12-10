«Шоу должно продолжаться». Ньорге — о возвращении Симон на Кубок мира после отстранения

Олимпийская чемпионка 1992 года французская биатлонистка Корин Ньогре высказалась о возвращении призёра Олимпийских игр и 10-кратной чемпионки мира Жулии Симон на Кубок мира после дисквалификации за мошенничество.

«Её немного отодвинули в сторону. Желаю ей хорошего возвращения на Кубок мира. Есть спортсмены, которые попадались на допинге, случаи, которые, по моему мнению, больше связаны со спортом, и они возвращались после отбытия наказания. Здесь для меня то же самое, шоу должно продолжаться, как говорится! Каждый думает, что хочет о наказании, но она была наказана, возвращается, и я ей желаю хорошего сезона и удачного возращения», — приводит слова Ньогре Nordic Magazine.