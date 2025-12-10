СБР подаст иск в CAS по допуску российских биатлонистов сегодня

Союз биатлонистов России (СБР) подаст иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 10 декабря, по делу допуска российских спортсменов до международных соревнований. Об этом сообщил министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв.

«Союз биатлонистов России сегодня подаст иск в CAS. Олимпийский комитет России оказывает всю необходимую поддержку», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе.