«Надежда, шансы на Олимпиаду есть». Майгуров — о перспективе допуска биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российская сторона продолжает надеяться на допуск биатлонистов к квалификации на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

«В биатлоне, в отличие от лыж, есть ещё этапы Кубка мира после Нового года. Потому надежда есть, шансы на Олимпиаду есть», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв сообщил, что СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня, 10 декабря, по делу допуска российских биатлонистов до международных соревнований.

Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам.