Биатлон

«Не значит, что допущены на ОИ». Сорин — о нейтральных статусах Коростелёва и Непряевой

Комментарии

Старший тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал получение нейтрального статуса лыжниками Савелием Коростелёвым и Натальей Непряевой.

— Ваша первая реакция на такое решение?
— Хорошая реакция, положительная, ожидаемая новость. Все ждали, вопрос был один — когда. Хорошо, что сейчас решение пришло. Будет время заявиться на этап Кубка мира в Давосе. Единственное, пока не совсем понятно, как вся процедура будет выглядеть. Но в максимально сжатые сроки, в течение сегодняшнего дня будет понимание.

— Какой план подготовки в связи с этим решением?
— Такой же, как и планировали. Держали в уме участие в Давосе. Всё идет по плану.

— Даёт ли это решение право выступать на Олимпиаде?
— Нет, это не значит, что эти два спортсмена поедут на Олимпиаду. Спортсмены получили нейтральный статус для участия в соревнованиях под эгидой FIS. На данный момент это два человека, завтра, может быть, будет больше. Про Олимпиаду говорить рано, там своя комиссия. Это не значит, что они допущены на Олимпиаду, — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Официально
Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия на Кубке мира
Комментарии
