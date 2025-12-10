Скидки
Главная Биатлон Новости

Опубликован старт-лист женской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Тюмени

Комментарии

Завтра, 11 декабря, в Тюмени пройдёт женская индивидуальная гонка на 20 км в рамках Кубка России – 2025/2026. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
11 декабря 2025, четверг. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень.
Индивидуальная гонка 20 км, женщины. Стартовый протокол:

1.Татьяна Глотова.
2. Полина Плюснина.
3. Алина Плицева.
4. Елизавета Старикова.
5. Кристина Павлушина.
6. Диана Гуркина.
7. Александра Плюснина.
8. Анна Данилова.
9. Ксения Довгая.
12. Маргарита Болдырева.
16. Анастасия Халили.
19. Любовь Калинина.
21. Юлия Коваленко.
27. Наталия Шевченко.
31. Полина Шевнина.
34. Елизавета Фролова
35. Светлана Миронова.
39. Виктория Метеля.
44. Виктория Сливко.
49. Кристина Резцова.
50. Ирина Казакевич.
54. Екатерина Суханова.
62. Тамара Дербушева.
69. Анастасия Чурилова.

Календарь Кубка России - 2025/2026
