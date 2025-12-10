Опубликован старт-лист женской индивидуальной гонки на этапе Кубка России в Тюмени

Завтра, 11 декабря, в Тюмени пройдёт женская индивидуальная гонка на 20 км в рамках Кубка России – 2025/2026. Начало — в 10:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами наиболее заметных участников соревнований.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Второй этап, Тюмень.

Индивидуальная гонка 20 км, женщины. Стартовый протокол:

1.Татьяна Глотова.

2. Полина Плюснина.

3. Алина Плицева.

4. Елизавета Старикова.

5. Кристина Павлушина.

6. Диана Гуркина.

7. Александра Плюснина.

8. Анна Данилова.

9. Ксения Довгая.

12. Маргарита Болдырева.

16. Анастасия Халили.

19. Любовь Калинина.

21. Юлия Коваленко.

27. Наталия Шевченко.

31. Полина Шевнина.

34. Елизавета Фролова

35. Светлана Миронова.

39. Виктория Метеля.

44. Виктория Сливко.

49. Кристина Резцова.

50. Ирина Казакевич.

54. Екатерина Суханова.

62. Тамара Дербушева.

69. Анастасия Чурилова.