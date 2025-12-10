Франциска Пройс не примет участия на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Немецкая биатлонистка победительница общего зачёта Кубка мира — 2024/2025 Франциска Пройс не примет участия на этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене. Ранее стало известно, что спортсменка заразилась коронавирусом и гриппом, из-за чего пропустила связку спринт — гонка преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). По причине болезни на этапе в Хохфильцене также не выступит ещё одна немецкая биатлонистка Селина Гротиан.

«К сожалению, им не удалось восстановиться к Хохфильцену так быстро, как мы надеялись. Решение было принято совместно медицинской командой и тренерским штабом.

Теперь цель — полностью сосредоточиться на этапе в Ле Гран-Борнане, вновь почувствовать ритм и вернуть уверенность перед рождественской паузой», – приводит слова спортивного директора Немецкой федерации биатлона Феликса Биттерлинга Ski-Nordique.

В сезоне-2025/2026 Франциска Пройс выступила в составе сборной Германии в женской эстафете (11-е место) и индивидуальной гонке, где показала 29-е место в итоговом протоколе.