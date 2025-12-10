СБР подал иск в CAS по делу о допуске россиян до международных соревнований

Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу допуска российских спортсменов до международных соревнований.

«Этот вопрос ведут те же швейцарские юристы, что ранее выиграли дела российских саночников и лыжников», — приводит слова пресс-службы СБР ТАСС.

Биатлонисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года по политическим причинам. Международный союз биатлонистов (IBU) отказался допускать спортсменов даже в нейтральном статусе. Ранее Виктор Майгуров рассказал, что СБР собирается подать иск из-за недопуска российских биатлонистов на международные старты.