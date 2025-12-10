Фийон Майе рассказал, как победа на этапе в Хохфильцене помогла ему на ОИ-2022

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Кентен Фийон Майе поделился ожиданиями от предстоящего старта на втором этапе Кубка мира – 2025/2026 в австрийском Хохфильцене, отметив, что испытывает схожие чувства с теми, что были в олимпийском сезоне-2022.

«Если я правильно помню олимпийский сезон перед Играми в Пекине в 2022 году, то перед ними я выиграл гонку преследования на втором этапе в Хохфильцене, и это дало мне энергию и уверенность, которые позволили уверенно пройти остальную часть сезона.

Это был своего рода переломный момент, который дал мне силы, чтобы идти дальше и справляться с оставшейся частью сезона. Думаю, что сегодня я ощущаю нечто очень похожее, и это очень позитивно», – приводит слова Фийона Майе RMC Sports.