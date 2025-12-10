Скидки
Биатлон

«Очень довольна». Камиль Бене — об итогах выступления на этапе КМ в Эстерсунде

Комментарии

Французская биатлонистка Камиль Бене оценила своё выступление на первом этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. На этапе в Швеции француженка стала третьей в супермиксте и в индивидуальной гонке, а также заняла четвёртое место в гонке преследования и 13-е – в спринте.

— Итог первого этапа Кубка мира более чем удовлетворительный?
– Два подиума, топ-15 и цветочная церемония — думаю, тут нечего добавлять. Если бы кто-то сказал мне перед началом этапа, что всё сложится так, я бы сразу подписалась. Так что я очень довольна.

— С точки зрения отбора на Игры это тоже важные очки…
– Это действительно набранные очки, но отбор всё равно будет проходить позже. Однако это позволяет мне уже сейчас закрепиться в Кубке мира. Это только первый этап, и дальше нужно будет показывать другие хорошие гонки. Но я рада, что показываю: я тоже умею проводить сильные гонки и могу претендовать на место в этой прекрасной команде, – приводит слова Бене RMC Sports.

После первого этапа Кубка мира – 2025/2026 в Эстерсунде 25-летняя Бене занимает третье место в общем зачёте.

